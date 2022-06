Mercato – Bellanova-Inter sempre più vicini: ma occhio al futuro di Dumfries

Raoul Bellanova si avvicina a grandi passi verso l' Inter . L'esterno del Cagliari è in assoluto il preferito dei nerazzurri ed è stata già intavolata una trattativa con il club sardo. L'Inter avrebbe offerto 7 milioni di euro più il prestito di Cesare Casadei , profilo che piace molto ai sardi.

C'è ancora distanza per chiudere un accordo ma la società nerazzurra è quella più avanti dopo aver sorpassato la Fiorentina nella corsa a Bellanova.

DUMFRIES, C'É LO UNITED - Sulle fasce nerazzurre ci sono molti movimenti: Bellanova potrebbe arrivare come esterno destro, spostando così Darmian sulla sinistra ma occhio al futuro di Denzel Dumfries. La cessione dell'olandese rappresenterebbe una plusvalenza importante per l'Inter e sul giocatore c'è già il vivo interesse del Manchester United. Il nuovo tecnico dei Red Devils, Ten Hag, è un grande estimatore di Dumfries e gli piacerebbe portarlo in Inghilterra.