Inter – Cosa sappiamo dell’infortunio di Skriniar con la Slovacchia: le ultime

Milan Skriniar ha subito un infortunio nel primo tempo di Slovacchia-Kazakistan. Il difensore nerazzurro aveva tentato di restare in campo ma, 10' dopo l'incidente, ha deciso di chiedere il cambio. Dalle prime diagnosi che sono arrivate allo staff medico dell' Inter si tratterrebbe di uno stiramento muscolare ai flessori, precisamente sotto il gluteo sinistro.

Saranno gli esami (delle prossime ore) a decretare e evidenziare in modo definitivo il problema ma sicuramente non sono buone notizie per Simone Inzaghi.