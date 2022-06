CdS – Rinnovo Inzaghi, è tutto fatto: “E ha ottenuto una promessa dall’Inter”

In occasione della celebrazione dello Scudetto da parte della Primavera Inter , Simone Inzaghi ha incontrato la dirigenza nerazzurra. Si è parlato delle linee per il prossimo mercato (al tecnico è stata ribadita la necessità di un sacrificio di un big) ma si è discusso anche del rinnovo di contratto del tecnico.

Secondo il Corriere dello Sport, per il rinnovo di Inzaghi è tutto fatto, sono stati limati gli ultimi dettagli: l'ingaggio salirà da 4 milioni di euro a 5,5 milioni fino al 2024 e ci sarà l'opzione per il prolungamento di un ulteriore anno. Quando ci sarà l'annuncio? Si attenderà il ritorno di Zhang a Milano, si potrebbe andare anche all'inizio della settimana prossima ma le ufficialità potrebbero essere spostate ulteriormente. Ma ormai è tutto fatto e Inzaghi ha anche ricevuto una promessa: dal mercato, in ogni caso, uscirà una squadra forte e competitiva per lo Scudetto.