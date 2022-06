Nell’incontro tra Inzaghi e la dirigenza si è parlato anche del piano “salva-Bastoni”

Il centrale nerazzurro è l'uomo con più mercato in queste settimane

Durante l'incontro avvenuto ieri nella sede dell'Inter tra l'allenatore, Simone Inzaghi, e la dirigenza composta da Piero Ausilio, Beppe Marotta e Dario Baccin, si è parlato anche del piano "salva-Bastoni". Lo definisce così l'edizione odierna di Tuttosport, riferendosi al complesso di operazioni di calciomercato in uscita che potrebbero permettere di accumulare i milioni necessari per il bilancio preservando il difensore italiano. La pedina Bastoni, infatti, è una delle più importanti dello scacchiere di Simone Inzaghi, oltre che molto complicata da sostituire per caratteristiche tecniche. Senza dimenticare poi l'aspetto emotivo, rappresentato da un giocatore legatissimo alla maglia e ai colori.