L’AD della Salernitana conferma: “Stiamo parlando con l’Inter per Ederson”

L'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ai microfoni de Il Mattino ha confermato i contatti tra la Salernitana e l'Inter per Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999. Arrivato in Campania a gennaio dal Corinthians, il club del presidente Iervolino lo ha pagato circa 6,5 milioni di euro, mentre oggi ne fa una valutazione da almeno 20 milioni. La stagione di Ederson non è stata esaltante in termini numerici - 2 gol e 1 assist in 15 presenze totali -, ma a livello tecnico ha fatto intravedere qualità interessanti, che hanno attirato su di lui gli occhi di alcune big europee.