Mercato – Marotta “chiama” due acquisti: ecco i papabili arrivi

Profili interessanti sul taccuino di Marotta

Prima di tutto servirà un attaccante, per due motivi. In primis perché manca un vero e proprio vice Dzeko, soprattutto dal punto di vista fisico. In secondo luogo perché la priorità, sia per esigenze di spogliatoio che patrimoniali, sembra la cessione di Alexis Sanchez. Il cileno, con il muso lungo per il poco impiego, percepisce quindi 7 milioni netti di ingaggio, troppi per un quarto attaccante e per giunta scontento. Piazzarlo, oltre a dare ossigeno alle casse, garantirebbe un piccolo tesoretto da investire proprio sul sostituto.