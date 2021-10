Mercato – Brozovic, stretta finale per il rinnovo: si inserisce il Milan?

I rossoneri pronti a restituire lo sgambetto?

Evidentemente lo "sgambetto" dell' Inter non è andato giù al Milan . In estate infatti i nerazzurri, approfittando della fase di stallo nel rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu , si erano inseriti, accaparrandosi il turco e tappando quindi la falla creatasi dopo il malore di Christian Eriksen . Stando a quanto riportato da Corriere dello Sport però, i rossoneri potrebbero provare a fare lo stesso nei prossimi mesi.

L' Inter infatti non ha ancora rinnovato il contratto di Marcelo Brozovic , perno del centrocampo, in scadenza nel giugno 2022. Da febbraio il calciatore potrà firmare un contratto con un altro club e, stando al quotidiano, le difficoltà del Milan nel rinnovare con Kessie potrebbero spingere Maldini a cercare lo "scippo" ai cugini. Va detto però che quella del Corriere è al momento un'ipotesi molto fumosa e tutt'altro che concreta, basata su un semplice ragionamento: se l'ivoriano lascia i rossoneri, serve un sostituto. Ed anche il croato è in scadenza.

La situazione però è meno intricata di quanto sembri e l'opportunità di mercato pare parecchio forzata. Settimana prossima infatti, come anticipato da Beppe Marotta al Festival dello Sport di Trento, la dirigenza nerazzurra incontrerà Ivan Brozovic, padre del centrocampista e suo agente. Le parti esporranno le proprie richieste e cercheranno di limare la differenza tra domanda ed offerta in modo da accontentare tutti. Brozo pare voglia 6 milioni a stagione (cifra, tra l'altro, fuori budget per il Milan), l'Inter è pronta ad offrire 4,8 a salire più bonus. Il club comunque è consapevole che non rinnovarlo e cercare un sostituto all'altezza sarebbe molto più oneroso, quindi è probabile che vada incontro alle richieste del regista.