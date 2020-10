Mercato – Marotta al lavoro per il doppio colpo interno: nel mirino i rinnovi di Lautaro e De Vrij

La sessione di calciomercato estiva è appena terminata ma negli uffici di Via della Liberazione – sede dell’Inter – non si smette mai di lavorare. L’obiettivo primario adesso non è il mercato in entrata o in uscita ma i rinnovi dei contratti di due pilastri della formazione nerazzurra del presente, ma soprattutto del futuro. Parliamo di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij: entrambi i giocatori infatti andranno in scadenza nel 2023 e Beppe Marotta vuole blindare i due gioielli.

Il Toro fa già gola a molti top club europei come il Barcellona, club che lo sta seguendo da molto e che ha provato a portarlo da Milano. La clausola da 111 milioni di euro per l’estero non è sicuramente una carta a favore dell’Inter, ma soprattutto gli agenti del calciatore spingono per un aumento dell’ingaggio. Troppo pochi i 2,5 milioni netti a stagione per l’argentino ed il loro obiettivo è di arrivare alle cifre di Lukaku ed Eriksen, mentre la società non offrirà oltre i 6 milioni.

Discorso diverso per De Vrij: l’olandese è il punto fermo della retroguardia interista e Marotta vuole blindarlo ancora di più ed evitare il rischio di perdere un giocatore che da quando ha messo piede ad Appiano Gentile è risultato davvero fondamentale. Il mercato – quindi – non finisce mai.

