Mercato – Anche il Milan punta Bremer: Derby con l’Inter?

Possibile sfida di mercato

L' Inter ha da tempo identificato in Bremer il difensore per il futuro della propria retroguardia. Il brasiliano sta sorprendendo tutti in questa stagione con il Torino, dimostrandosi, numeri alla mano, di gran lunga il miglior "stopper" della Serie A. I nerazzurri avrebbero già da tempo avviato i contatti con Urbano Cairo e con l'agente del calciatore. Tuttavia pare che anche il Milan sia sulle sue tracce.

I rossoneri infatti hanno come primo obbiettivo Botman del Lille, ma i francesi sono da sempre bottega molto cara. Ecco perché il Milan, per quanto anche Bremer non verrà lasciato partire per meno di 30 milioni, cercare di virare sul brasiliano, che ha il vantaggio di conoscere già il campionato italiano. Al momento, per quanto non sia stata intavolata nessuna trattativa, l'Inter pare in vantaggio, avendo il gradimento del giocatore, ma non è da escludere che possa scatenarsi un accesissimo Derby di Mercato.