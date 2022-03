Mercato – L’Inter non perde di vista Thuram: ora potrebbe essere un’occasione

Possibile acquisto in "saldo"?

Il pallino dell'Inter per Marcus Thuram, come era prevedibile, non è stato del tutto cancellato dal brutto infortunio capitato al francese lo scorso agosto. I nerazzurri erano ad un passo dall'acquisto del figlio d'arte per 30 milioni dal Borussia M'Gladbach, prima dell'intoppo inatteso. Vista l'entità dello stop, Marotta ed Ausilio virarono su Joaquin Correa, così da accontentare Inzaghi. Il risultato non è stato molto soddisfacente, a causa dei tanti infortuni, e ora la pista potrebbe tornare calda.