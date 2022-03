Mercato – Lautaro monitorato dai top club: è la prima scelta dell’Atletico Madrid

Il Toro intanto cerca il riscatto in Champions League

Alessio Murgida

490 giorni d'astinenza in Champions League. Troppi per un giocatore come LautaroMartinez che non segna dalla trasferta a Valdebebas contro il Real Madrid, ormai più di un anno fa.

Il Toro deve fare il salto anche in Europa, ma intanto continua a essere monitorato dai top club europei. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il numero 10 nerazzurro resta la prima scelta per l'attacco da parte dell'Atletico Madrid. Simeone impazzisce per lui.

Insomma, in giro per il mondo Lautaro ha tantissimi estimatori: è ora quindi di dare ragione loro e mostrarsi come un campione, anche ad Anfield dove proverà a trascinare la sua Inter, in un'impresa folle soltanto a pensarci.