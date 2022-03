TyC Sports – Dybala-Inter, nei prossimi giorni Marotta incontrerà l’agente

L'Inter vuole davvero Dybala?

Secondo Merlo, l'incontro servirà per "capire le richieste del giocatore". Questa notizia fa seguito a quella riportata qualche giorno fa da La Gazzetta dello Sport su un contatto telefonico tra Marotta e Antun. Qualcosa forse sta davvero bollendo in pentola.

In ogni caso, giovedì ci sarà il tanto atteso incontro tra la dirigenza della Juventus e l'agente di Dybala - a cui potrebbe essere presente anche il giocatore - per parlare del rinnovo. È molto probabile che i bianconeri offrano un contratto al ribasso da 7 milioni di euro per tre anni. Basterà per convincere il numero 10?