Zhang e Inzaghi, un feeling speciale: l’Inter lavora per blindare il tecnico

Il tecnico nerazzurro ha conquistato tutti

Tra Inzaghi e Zhang c'è sempre stato un feeling speciale, sin dal giorno in cui si sono conosciuti lo scorso maggio. Il tecnico piacentino è sempre piaciuto per i modi e ora lo sta dimostrando anche in campo. Inzaghi ha infatti già raggiunto due obiettivi: la Supercoppa Italiana e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Non ci sono dubbi, quindi, sul possibile rinnovo del suo contratto (scade nel 2023).