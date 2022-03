Liverpool-Inter, le ultime di formazione: c’è il dubbio in attacco

Sanchez e Vidal si candidano per una maglia da titolare

A poche ore da Liverpool-Inter,Inzaghi si porta dietro un dubbio in attacco che risolverà soltanto oggi. Se ieri Correa era dato come la mossa a sorpresa, oggi i principali quotidiani sportivi danno come favoriti uno tra Dzeko e Sanchez per un posto accanto a Lautaro.