Mercato – Non solo Cagliari su Nainggolan: anche Fiorentina e Torino hanno chiesto informazioni

Come riporta Luca Cilli non c’è soltanto il Cagliari su Nainggolan: nelle ultime ore Fiorentina e Torino si sono fatti avanti per il belga. L’Inter potrebbe sfregarsi le mani se dovesse partire un’asta in questi ultimi giorni di mercato.

Nainggolan è sempre sulla lista dei partenti e il gruzzoletto che l’Inter potrebbe incassare sarà reinvestito per l’ultimo colpo: il sogno Kantè passa dalla cessione del belga.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<