In partenza per Benevento Romelu Lukaku è stato paparazzato dai fotografi e ha postato una foto sui social in vena simpatica.

Con una storia su Instagram infatti il belga ha pubblicato l’immagine con lui in primo piano con scritto “Che cazz* guardi” tradotto poi anche in inglese. L’attaccante, non andato a segno contro la Fiorentina, ha voglia di andare a segno e si dimostra molto sereno.

