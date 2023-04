Contrariamente a quanto auspicato dal club a inizio anno, quella in corso sino a questo momento non è stata la stagione del riscatto di Robin Gosens. Oscurato al suo arrivo a Milano nel gennaio 2022 da uno straripante Ivan Perisic, in questa annata l’esterno tedesco ha invece pagato la clamorosa esplosione sulla corsia di sinistra di Federico Dimarco.

L’italiano anche in occasione dell’ultimo match disputato in Champions League con il Benfica, ha ribadito perfettamente con l’assist al bacio per la rete di Lautaro Martinez quanto sia ancora elevata la differenza di rendimento tra i due. Di questo passo, riprendendo un discorso rimasto in sospeso ad inizio stagione, non è da escludere una cessione dell’ex Atalanta in estate.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Wolfsburg avrebbe fatto di recente dei nuovi sondaggi per Gosens. Acquistato dall’Inter per circa 23 milioni di euro più bonus, oggi il suo cartellino viene valutato da Marotta e Ausilio sui 18 milioni. Decisiva sarà anche la volontà del calciatore e le motivazioni con cui riuscirà a portare a termine un’annata ancora problematica sotto vari aspetti.