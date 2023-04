Romelu Lukaku non ci sarà nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso presentato dall’Inter sulla squalifica di una giornata dell’attaccante belga.

Lukaku era stato ammonito per la seconda volta e dunque espulso nel finale della gara di andata per aver esultato con il suo solito gesto ritenuto però, solo in questa occasione, provocatorio da parte del direttore di gara che, al contrario, non aveva segnalato i cori razzisti provenienti dalla curva juventina.

E anche sui cori faceva leva l’Inter, sottolineando come Lukaku avesse in ogni caso reagito in maniera composta di fronte alle urla becere. Niente da fare: il cartellino rosso prevede un turno di stop e il calcio italiano, dopo aver riaperto la curva bianconera, perde un’altra buona occasione.