Mercato – Pellè torna in Italia? Non solo l’Inter, anche il Milan viene accostato

Dopo aver abbassato il limite massimo consentito per il monte ingaggi dei calciatori ad 1,5 milioni di euro a stagione, molti giocatori che militano nel campionato cinese stanno seriamente meditando di rientrare in Europa. Uno dei più quotati, ad esempio, è l’italiano Graziano Pellè: centravanti che non rievoca ottimi ricordi a causa del rigore sbagliato con tentativo fallito di scavetto a Neuer, durante l’esperienza esaltante della Nazionale Italiana agli Europei del 2016.

In quell’occasione, in realtà, l’attaccante non aveva fatto malissimo prima di quel gesto che fece infuriare un intero popolo, grazie al tandem con Eder che Antonio Conte era riuscito ad esaltare grazie al suo gioco. Pochi giorni fa lo stesso Pellè è stato accostato all’Inter sul mercato come possibile quarta punta proprio per la presenza del tecnico leccese sulla panchina nerazzurra. Anche se, secondo quanto riferito da calciomercato.com, anche il Milan viene dato sulle tracce dell’attaccante italiano come possibile alternativa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<