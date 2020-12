Verso Verona-Inter, Juric dovrà fare a meno di Barak: squalificato per tre turni

Grane in vista per Ivan Juric. Oltre alla sconfitta per 1-2 contro la Sampdoria dell’ex tecnico dell’Inter Claudio Ranieri, l’allenatore della formazione clivense dovrà fare a meno di Antonín Barak per un po’. Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato il centrocampista ceco con tre giornate di squalifica. Il 29enne salterà così la sfida contro la formazione di Antonio Conte, in programma mercoledì 23 dicembre,

L’ex Lecce ed Udinese è stato espulso ieri nel corso della gara contro i blucerchiati per “aver colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra”, si legge nel comunicato ufficiale”. Sino a qui, Barak ha raccolto 11 presenze e tre reti in campionato. In Coppa Italia, invece, ha collezionato due gettoni, conditi da un assist contro il Venezia.

