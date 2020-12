Verso Inter-Spezia, Conte recupera Vidal e Brozovic: entrambi si sono allenati in gruppo

Dopo aver collezionato cinque vittorie di fila in campionato, riuscendo perfettamente ad isolarsi rispetto alle numerose critiche ricevute negli ultimi tempi, l’Inter silenziosamente si ritrova a -1 dal Milan in testa alla classifica, spinta da tanti stimoli per cercare di operare il sorpasso negli ultimi due turni di Serie A del 2020. Obiettivo di Antonio Conte e dei suoi ragazzi è quello di centrare altre due vittorie e chiudere in bellezza un periodo che sta regalando grandi soddisfazioni a tutti i tifosi nerazzurri, in vista del calciomercato di gennaio in cui ci si aspetta un intervento oculato da parte della dirigenza.

Come riferito da Sky Sport, nel frattempo la buona notizia di quest’oggi ad Appiano Gentile è arrivata dai recuperi di Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, entrambi così a disposizione in vista di Inter-Spezia di domenica alle 15.00. Due centrocampisti fondamentali per il gioco di Antonio Conte che consentiranno di poter dosare le energie di tutto il reparto in questi due ultimi appuntamento dell’anno, prima di qualche meritato giorno di riposto. Giusto il tempo di ricaricare le pile e ripartire all’insegna di un 2021 in cui l’Inter spera di poter finalmente tornare ad alzare un trofeo.

