Mercato – Per Nainggolan spunta una nuova pretendente?

L‘Al Nassr, club saudita, vuole fare la spesa in Italia in questa sessione di mercato. La società infatti avrebbe presentato una offerta ufficiale all’Atalanta per Alejandro Gomez, ora sarebbe fortemente interessata anche ad un calciatore dell’Inter.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb infatti, l’Al Nassr avrebbe messo nel mirino Radja Nainggolan, centrocampista belga dal futuro ancora piuttosto fumoso. L’ex calciatore della Roma, di rientro all’Inter dopo il prestito a Cagliari, potrebbe essere un’importante pedina per fare cassa e arrivare ad obiettivi importanti, come Kanté.

Tuttavia non è da escludere che Conte voglia dare un’altra opportunità al centrocampista, che ha ancora molto da dare.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<