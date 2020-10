Porte girevoli in casa Inter: visite mediche per Dalbert, ecco quando arriva Darmian. E Marcos Alonso…

Nonostante manchino solo 5 giorni al termine della sessione di mercato, l’Inter sta progettando ancora diversi movimenti sia in entrata che in uscita. In particolare, la zona di campo più influenzata a riguardo è quella degli esterni di centrocampo. L’addio di Dalbert è ormai stato formalizzato: domani mattina effettuerà le visite mediche per il Rennes, che lo preleverà dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Al suo posto, poi, potrebbe riaprirsi all’improvviso una porta per l’arrivo di Marcos Alonso, il preferito di Conte: lo spagnolo, in rotta con Frank Lampard al Chelsea, potrebbe arrivare anche in prestito con diritto di riscatto.

In tutto questo, Matteo Darmian è ormai in procinto di sbarcare a Milano: secondo il giornalista Marco Barzaghi, il Parma avrebbe chiesto di averlo a disposizione fino a domenica. Il giorno seguente, ultimo di calciomercato, l’italiano partirà per Milano dove effettuerà le visite mediche prima della firma del contratto. L’operazione sarà a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro totali.

