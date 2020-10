Tottenham, nuova offerta per Skriniar: le cifre. SportMediaset: “Arriva il sì alla Premier League”

Dopo aver saltato l’esordio in campionato contro la Fiorentina, nel tardo pomeriggio di ieri Milan Skriniar è tornato al comando della difesa dell’Inter nella vittoria per 2-5 in casa del Benevento. Una buona gara per lo slovacco, che però continua ad essere al centro delle voci di mercato: nonostante una prima offerta ritenuta insoddisfacente, infatti, il Tottenham non ha ancora mollato la presa su di lui. Secondo quanto riportato da SportMediaset, a questo proposito, gli Spurs sarebbero in procinto di avanzare un’altra proposta: 44 milioni di euro più bonus, per provare a convincere definitivamente i nerazzurri.

Inoltre, sempre secondo la nota trasmissione, lo slovacco si sarebbe anche convinto ad accettare la Premier League. Per lui, nel caso, sarebbero pronti la difesa a 4, un grande allenatore come José Mourinho ed una delle squadre più prestigiose d’Inghilterra.

