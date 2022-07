Mercato – Il PSG chiude per Mukiele, Skriniar è salvo? Intanto l’Inter prepara il rinnovo

Per quanto il mercato sia ancora lunghissimo è pieno di possibili sorprese, la permanenza di Milan Skriniar all' Inter ora sembra un po' più vicina. Il PSG infatti sembra ad un passo dal concludere l'arrivo di un altro difensore centrale.

Stando a quanto riportato dall'Equipe infatti, il PSG avrebbe dato l'accelerata decisiva per l'acquisto di Mukiele dal Lipsia. Il suo eventuale arrivo a Parigi ovviamente non metterebbe del tutto al sicuro lo slovacco dell'Inter, specie visto che i francesi la prossima stagione giocheranno con la difesa a 3, ma certamente dovrebbe ridurre le possibilità di un addio, oltre a intaccare sensibilmente il budget per la difesa.

Ecco perché l'Inter, che non si schioda dalla sua richiesta di 70-80 milioni, specie ora che ha perso Bremer, starebbe pianificando il rinnovo per lo slovacco. Secondo Tuttosport per lui, se a settembre dovesse essere ancora nerazzurro, è pronto un rinnovo da top player da 6 milioni a stagione. Insieme alla firma dovrebbe poi arrivare una gradita sorpresa: la fascia di capitano una volta che Handanovic non sarà più titolare.