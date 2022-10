Mercato – Skriniar è “salvo”? Il PSG prepara 100 milioni per Antonio Silva

Lo slovacco ora sembra più vicino ai nerazzurri

Pietro Magnani

L'Inter, nonostante le pressioni del PSG, continua a mantenere accesa la speranza di trattenere Milan Skriniar a Milano. Lo slovacco, nelle ultime partite con la fascia da capitano per le assenze di Handanovic e Brozovic, incontrerà probabilmente la prossima settimana la società per discutere del rinnovo del contratto. La scadenza a giugno 2023 fa paura, soprattutto per le offerte parigine, ma in casa nerazzurra c'è ottimismo. E forse anche oltralpe iniziano a cogliere i messaggi...

Stando a quanto riportato dal portale francese Le10Sport, tra l'altro uno dei principali sponsor dell'operazione Skriniar-PSG la scorsa estate, il club parigino starebbe puntando un altro obbiettivo per la propria difesa. Si tratta del giovanissimo Antonio Silva, gioiello diciottenne che sta stupendo nel Benfica. Il ragazzo ha un contratto fino al 2027 con una clausola rescissoria da 100 milioni. Cifra non eccessivamente proibitiva in tempi normali per il PSG, che però ora come ora dovrà necessariamente fare delle scelte.

Per quanto "onnipotente" economicamente, il PSG è infatti nel mirino della UEFA, che lo ha inserito nella lista dei club (Inter inclusa) che dovranno rispettare parametri più rigidi rispetto agli altri per rientrare in determinati standard. Ecco perché il club francese molto probabilmente non potrà permettersi di comprare sia Skriniar che Silva, ma dovrà decidere su chi puntare. E, vista la differenza d'età, non è escluso che viri sul portoghese. Specie ora che l'Inter e lo slovacco sembrano più vicini ad un'intesa per il rinnovo.