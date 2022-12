Mercato – Al-Khelaifi allontana le voci di mercato: Skriniar è “salvo”?

Al-Khelaifi infatti, intervistato da L'Equipe, ha dichiarato: "Mercato di gennaio? Vedremo, ma non credo interverremo. Non abbiamo bisogno di nessuno. Dobbiamo mantenere lo stesso organico, credo che finalmente abbiamo trovato uno spirito collettivo e stiamo facendo bene. Galtier vuole un difensore? A me non ha chiesto nulla. Perché parliamo tutti insieme e lui è uno che capisce. Lo rispetto molto, sia come allenatore che come uomo".