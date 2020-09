Mercato – Riunione in corso tra Ranocchia ed i suoi agenti

Il futuro di Andrea Ranocchia, ex capitano dell’Inter e da diversi anni uomo spogliatoio finito però ai margini delle rotazioni, potrebbe decidersi nelle prossime ore. Il difensore infatti, che piace parecchio al Genoa, sarebbe ad un bivio per la propria carriera.

Ranocchia, ormai 32 enne, deve infatti decidere se rimanere all’Inter, dove indubbiamente ha il cuore ma dove realisticamente giocherà molto di rado, oppure approdare alla corte di Preziosi dove sarebbe indubbiamente il perno della difesa.

In questo momento, stando a quanto riportato da SportItalia, il calciatore sarebbe in un albergo di Milano insieme ai propri agenti, decidendo quale passo fare per il prosieguo della propria carriera.

