De Boer è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Olanda

Frank de Boer è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Olanda. Dopo l’esperienza tutt’altro che felice all’Inter, durata solo 85 giorni, e le avventure nelle quali è stato esonerato dal Crystal Palace in Inghilterra e dall’Atlanta United negli Usa, siederà dunque sulla panchina della propria nazionale, una delle più importanti d’Europa.

Per l’ex difensore dell’Ajax vi sarà una grande opportunità, dunque, per provare a riscattarsi, anche in vista dei prossimi europei che si terranno nell’estate del 2021. Come annunciato sui profili social ufficiali della OnsOranje, la nazionale olandese, Frank de Boer ha firmato un contratto biennale con gli Oranje. Il che significa che non sarà in sella alla panchina solo fino agli europei, come ipotizzato in un primo momento, ma se i risultati gli daranno ragione guiderà la propria nazionale anche nei mondiali in Qatar nel 2022.

