Il viceministro Sileri: “Stadi a un terzo della capienza, ma ci saranno regole precise”

Quella di domani sarà una giornata importante perché, come spiegato dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, le Regioni approveranno un nuovo protocollo che riguarderà la riapertura graduale degli impianti sportivi. Per quanto concerne gli stadi, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 chiamata ‘Un Giorno da Pecora’, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri per approfondire il tema e anticipare le regole che verranno predisposte per un corretto comportamento all’interno degli stadi.

Questa la spiegazione di Sileri: “Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza, all’Olimpico a Roma l’ingresso potrebbe essere consentito anche a 20-25 mila tifosi. Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole precise, si vietano gli abbracci, con l’utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio”.

