Mercato – Sensi-Inter, aria di addio: all’orizzonte c’è la Sampdoria

Futuro incerto per il centrocampista

Pietro Magnani

Stefano Sensi da un paio di stagioni sta vivendo un incubo senza fine, costellato di infortuni muscolari e panchine. Il centrocampista ex Sassuolo nei primi mesi in nerazzurro sembrava in rampa di lancio, ma poi qualcosa si è rotto. I suoi muscoli sembrano fatti di cristallo e ora anche la paura a livello psicologico di infortunarsi sembra frenarlo. Ecco perché, per ritrovarsi, potrebbe lasciare Milano.

Come riportato da Calciomercato.com, Sensi qualche settimana fa si è confrontato con Inzaghi per capire cosa aspettarsi dal futuro. Il tecnico, pur manifestandogli ancora una volta la propria stima, non gli ha garantito un aumento nel minutaggio: l'Inter si deve giocare tutto tra gennaio e febbraio e lui non è in condizione. L'ex Sassuolo però spera ancora nel mondiale e sa che in nerazzurro non troverà lo spazio sufficiente a guadagnarsi la chiamata di Mancini.

Sensi poi non vorrebbe fare un deciso passo indietro, anche se dovrebbe accettare che il suo rendimento negli ultimi 2 anni non può valergli l'interesse di un top club. La Sampdoria si è fatta avanti con deciso interesse, chiedendo informazioni all'Inter. Marotta la prossima settimana dovrebbe cercare di convincere il ragazzo ed il suo agente della bontà dell'opportunità, anche solo per trovare il ritmo partita e minutaggio. Sembra però che Sensi non voglia accettare, convinto ormai di voler aspettare a giugno per cercare opportunità migliori. Come sarà possibile però senza mai toccare il campo?