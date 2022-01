Caos Covid, Marotta provoca gli altri club: “Noi siamo tutti vaccinati, e voi?”

La frecciata del dirigente nerazzurro

Come riportato da Repubblica infatti, Marotta non ha risparmiato frecciate a chi, dopo due anni, non ha ancora capito la gravità e la portata della pandemia. Diversi club infatti sono stati troppo elastici con i propri tesserati, senza imporre l'obbligo vaccinale. Addirittura diversi calciatori di Serie A non hanno nemmeno ricevuto la prima dose. Il dirigente nerazzurro durante l'ultima assemblea, in cui è stata approvata la temporanea, si spera, riduzione di pubblico, ha infatti detto ai colleghi: "Terza dose? All'Inter ce l'hanno tutti, le altre squadre però come sono messe?".