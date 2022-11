Mercato – Skriniar, Marotta scopre le carte sul rinnovo in arrivo

Qualcosa si muove in maniera importante sul fronte Skriniar in casa Inter . E a confermarlo apertamente questa volta è stato addirittura Beppe Marotta nel pre partita di Bayern Monaco-Inter. Il rinnovo dello slovacco è finalmente imminente?

Il dirigente nerazzurro non ha solo confermato il consueto ottimismo, ma ha addirittura rivelato una possibile data per la fumata bianca, il 13 novembre. Per esporsi tanto apertamente evidentemente gli incontri avuti fin qui con l'agente sono stati molto positivi. Già prima di Juventus-Inter potrebbe esserci un ulteriore incontro, forse decisivo, per parlare finalmente apertamente di cifre. Cifre che, in fin dei conti, sanno benissimo tutti: 6,5 milioni, il tetto massimo del club, Lukaku a parte grazie al Decreto Crescita.