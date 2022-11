Mercato – Il Toro fa sul serio per Lazaro: si può chiudere a gennaio

L'esterno potrebbe portare denaro fresco nella casse nerazzurre

Pietro Magnani

Valentino Lazaro, a sorpresa, potrebbe rivelarsi una risorsa importante per le casse nerazzurre. L'esterno austriaco infatti, che all'Inter non è mai riuscito ad imporsi finendo in una interminabile girandola di prestiti, a Torino sembra aver trovato la sua dimensione.

Con i granata, sotto la guida di Juric, Lazaro si sta dimostrando un buon comprimario, adatto anche ad un palcoscenico come la Serie A. Qualcosa di molto positivo per l'Inter, che ormai si era rassegnata a non monetizzare nulla dall'austriaco. Secondo Tuttosport, a gennaio dovrebbero essere intavolate le trattative tra Torino ed Inter per il riscatto dell'esterno. I granata puntano ad ottenere uno sconto o una rateizzazione sui 6 milioni pattuiti con i nerazzurri.

Lazaro però ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è praticamente impossibile che l'Inter a giugno voglia rinnovare per fare un favore al Torino, specie dopo come è finita l'operazione Bremer la scorsa estate. Se i granata vorranno Lazaro, allora dovranno probabilmente convincere i nerazzurri con denaro sonante.