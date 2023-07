Mercato – Trubin, Shakhtar a Milano: trattativa con l’Inter in corso?

L’Inter ha l’urgente bisogno di colmare il vuoto lasciato in porta dall’addio di Onana. Se nell’immediato la scelta sembra essere ricaduta su Sommer, i nerazzurri avranno comunque bisogno di un altro innesto tra i pali. Il preferito è Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, presente da ieri a Milano.

Lo riportano il Corriere dello Sport e Tuttosport, con quest’ultimo che sottolinea la presenza di Darijo Srna, direttore sportivo degli ucraini. Trubin piace all’Inter che lo valuta circa 15 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2024.

Tuttavia, lo Shakhtar ne chiederebbe almeno 20 in più e l’intermediario Edoardo Crnjar sarebbe al lavoro da settimane per trovare un punto di incontro tra le parti. Un’opzione potrebbe essere l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del 22enne portiere.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter deve trovare un portiere in tempi rapidi e difficilmente questo sarà Trubin. La sensazione è che la trattativa per l’estremo difensore ucraino si protrarrà per diverse settimane, a meno che i nerazzurri non decidano fin da subito di mollare il giocatore dello Shakhtar e di puntare su un profilo diverso.