Mercato in uscita: il Marsiglia ci riprova con l’Inter

Come ribadito anche da Marotta e Ausilio, intervistati in occasione dell’evento di inaugurazione del calciomercato, il mercato dell’Inter non è focalizzato solo sulle entrate, ma anche sulle cessioni, con tanti giocatori di rientro dai prestiti da sistemare per la nuova stagione.

Uno di questi potrebbe essere Valentin Carboni, attualmente impegnato in Copa America con l’Argentina, e sul quale sono in corso diverse riflessioni per il futuro. Sul classe 2005, come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è l’interesse dell’Olympique Marsiglia,

Il club francese sembra intenzionato a riprovarci con l’Inter dopo il prestito di un altro attaccante argentino, Joaquin Correa, andato decisamente male.