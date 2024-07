Martinez-Inter, ci siamo: “Visite mediche entro 48 ore”

L’affare per portare Josep Martinez all’Inter è ormai in dirittura d’arrivo. Il portiere del Genoa è pronto a trasferirsi in nerazzurro per 13 milioni di euro più bonus. Un investimento importante, il primo targato Oaktree.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono da definire il contributo di solidarietà, ma si ragiona già alle visite mediche, che dovrebbero svolgersi tra domani e giovedì. Entro 48 ore, dunque, potrebbe arrivare il passo decisivo per l’acquisto di Martinez.