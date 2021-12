Mercato Inter – Vecino in uscita a gennaio, risalgono le quotazioni di Nandez

La strategia nerazzurra

Che all'Inter Matias Vecino sia ormai un'anima in pena è piuttosto noto. Il centrocampista ex Fiorentina sta trovando pochissimo spazio in nerazzurro e, forte del contratto in scadenza a giugno 2022, gradirebbe di essere lasciato partire, in modo da giocare ed essere certo di un posto da titolare al prossimo Mondiale. La pista che lo portava verso Napoli già a gennaio, dove ora in panchina siede il suo grande estimatore Spalletti, sembra definitivamente tramontata. Spunta però ora l'ipotesi Genoa, che ha bisogno di rinforzi per cercare di salvarsi. L'Inter potrebbe lasciarlo partire in prestito, salutandolo però in sostanza definitivamente: a giugno non ci sarebbe il rinnovo e starà poi a Vecino valutare se proseguire con i liguri o meno.