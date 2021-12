Verso Inter-Torino: le probabili scelte di Inzaghi

Squadra che vince non si cambia

L' Inter di Simone Inzagh i, già laureatasi Campione d'Inverno con una giornata di anticipo punta a vincere anche l'ultima partita di questo 2021 magico. L'avversario però non è dei più morbidi, ma è il Torino di Juric , squadra ostica e pericolosa. Ecco perché il tecnico nerazzurro non vuole abbassare la guardia e chiederà ai suoi un ultimo sforzo prima delle meritate vacanze.

Contro i granata, Inzaghi schiererà con ogni probabilità l'11 tipo, come confermato anche da Tuttosport. L'unico assente sarà Barella, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato in diffida contro la Salernitana. Davanti ad Handanovic, imbattuto ormai da 5 partite, si posizionerà la difesa classica, con il rientro da titolare di Skriniar accanto a De Vrij e Bastoni. Sulla fascia destra, nonostante il pieno recupero di Darmian, dovrebbe restare Dumfries, che sta attraversando un ottimo momento di forma. Al posto di Barella quasi certo di una maglia da titolare è Vidal, anche se Sensi e Vecino scalpitano per un'occasione. Confermati poi in blocco Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco il duo titolare composto da Lautaro Martinez e Dzeko.