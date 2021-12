Inter, Inzaghi vola: può entrare nella storia nerazzurra al primo anno

Obbiettivo "Olimpo nerazzurro"

Dopo aver sfondato quota 100 goal nell'anno solare per la prima volta nella storia dell'Inter, grazie anche ai 48 goal messi a segno in questo girone di andata (l'Atalanta delle meraviglie, secondo miglior attacco, è ferma a 38) Inzaghi punta un club molto esclusivo: quello degli Scudettati al primo tentativo. In questa speciale classifica ci sono solamente 3 illustri predecessori: Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi e José Mourinho. A differenza dei predecessori, Inzaghi punta all'obbiettivo attraverso un calcio totale, estremamente offensivo ma anche equilibrato. Nemmeno Antonio Conte riuscì al primo tentativo a portare a casa il tricolore: riuscirci sarebbe un'impresa clamorosa per Inzaghi, tanto più per il valore particolare di questo Scudetto. In primis come rivalsa per chi a inizio stagione dava l'Inter per morta dopo gli addii di Conte, Hakimi, Lukaku ed Eriksen. In secondo luogo perché sarebbe il titolo numero 20, quello della seconda stella.