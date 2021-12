Marotta sul rinnovo di Brozovic: “Sono ottimista, lui vuole restare”

Le parole del dirigente

Pietro Magnani

Ospite ieri sera del programma Rai 90° Minuto, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a tutto tondo, toccando in particolar modo l'argomento mercato e quanto successo qualche giorno fa all'Assemblea di Lega.

Marotta ha dichiarato: "All'Assemblea di Lega ho detto a Barone quello che dovevo dire. L'Inter è stata trasparente e ha portato tutti a conoscenza della propria situazione. Abbiamo sempre rispettato le scadenze e adempiuto ai nostri doveri. Perciò gli ho detto di limitare queste su rimostranze spiacevoli e di evitare di esternarle. Ho anche presentato alla Lega un'istanza affinché tutti i club presentino, proprio in nome della trasparenza, la propria situazione debitoria vero i tesserati e l'erario. Sia per la stagione scorsa che per quella attualmente in corso. Questo testimonierà che l'Inter ha rispettato tutto quello che doveva".

"Il nostro campionato ormai non è più la meta più ricca e ambita, l'El Dorado del calcio. Ora come ora è un campionato di transizione, in cui i campioni maturano prima di andarsene. Se Icardi dovesse tornare per andare alla Juve? Sarei contento, sarebbe bello per il calcio italiano che ne trarrebbe sicuramente grande beneficio. Noi siamo soddisfatti dai nostri giocatori. Con quelli che vanno in scadenza abbiamo attivato nuove negoziazioni. Brozovic? È importante per la squadra ed ha manifestato l'intenzione di rimanere all'Inter. Ne siamo molto felici, però ora viene la parte più dura: negoziare un accordo. Sono però molo ottimista a riguardo".

Marotta ha poi proseguito: "Luis Alberto come obbiettivo di mercato? Per ora nel futuro non mi voglio addentrare... La seconda stella è l'obbiettivo che ci siamo prefissati e speriamo di raggiungerlo. Inzaghi? Pensavo avrebbe trovato più difficoltà. Invece si è inserito a meraviglia nel nostro ambiente ed ha dimostrato ampiamente il suo valore. Ad oggi è il valore aggiunto della nostra area tecnica".