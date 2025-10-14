“Uno dei migliori affari dell’Inter”: arriva la firma

Si sta finalmente per concludere la sosta di ottobre riservata come sempre agli impegni delle Nazionali. A partire da oggi ad Appiano Gentile si è ripreso a lavorare dopo i tre giorni di pausa concessi da Cristian Chivu: oltre ai nerazzurri rimasti a Milano la scorsa settimana, si sono rivisti anche i primi calciatori che dalla scorsa domenica hanno esaurito i match con le rispettive selezioni.

A questi si aggregheranno a partire da domani i nazionali italiani impegnati questa sera contro Israele, ma anche i due sudamericani: prima Carlos Augusto e successivamente Lautaro Martinez. Proprio il brasiliano si trova in questo momento al centro dell’attualità interista: non solo per la gara da titolare giocata con la Nazionale verdeoro nell’ultima amichevole con il Giappone, ma anche per delle sostanziali novità di mercato.

Come ribadito da Calciomercato.com, infatti, l‘Inter sta lavorando da settimane al rinnovo del contratto di Carlos Augusto. Il club nerazzurro vuole adeguare l’ingaggio dell’esterno, forte anche dell’agevolazione fiscale prevista dal decreto crescita. Definito come uno “dei migliori affari fatti dall’Inter negli ultimi anni”, viene considerato incedibile dalla società per via della sua grande duttilità all’interno della rosa.

I primi contatti andati in scena tra l’Inter e il suo entourage sono stati positivi, anche se serviranno nuovi incontri prima di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo. Attualmente Carlos Augusto pesa 2,5 milioni di euro all’anno sulle casse nerazzurre, per cui ci sarà margine per andare incontro ad eventuali richieste al rialzo da parte del calciatore.