Contatto Simeone-Inter: la risposta ha spiazzato tutti

L’amichevole disputata a Bengasi lo scorso venerdì tra Inter e Atletico Madrid, è stata anche l’occasione per diversi interisti di ritrovare un grande ex come il Cholo Simeone. Il tecnico argentino, che da calciatore a Milano ha lasciato un ottimo ricordo, è sempre rimasto legatissimo ai colori nerazzurri con la promessa di tornare un giorno nelle vesti di allenatore.

Negli ultimi anni, in realtà, le parti non sono mai state così vicine per via del fortissimo legame con la panchina dei colchoneros. In futuro, però, è probabile che l’Inter e Simeone possano davvero ritrovarsi e realizzare un sogno condiviso da diversi tifosi nerazzurri. Nel frattempo, il tecnico insieme alla dirigenza dell’Atletico Madrid la scorsa estate ha bussato alla porta interista per motivi legati al mercato.

Com’è noto, gli spagnoli si erano detti parecchio interessati al nome di Carlos Augusto per la fascia sinistra. Quest’oggi, tornando su questa mancata trattativa, Calciomercato.com ha svelato alcuni nuovi dettagli. L’Inter, oltre a rifiutare l’offerta ufficiale presentata dall’Atletico Madrid, ha contestualmente dichiarato l’incedibilità del brasiliano.

Una risposta quasi spiazzante, considerando che Carlos Augusto non rientra tra i titolarissimi di questa Inter. Allo stesso tempo, però, va detto che per i nerazzurri l’ex Monza rappresenta una risorsa fin troppo importante nell’organico, sia per la capacità di saper interpretare più ruoli, ma anche per il rendimento sempre positivo evidenziato in campo.