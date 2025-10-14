Dalla Juve all’Inter: nuovo difensore in Serie A

Nonostante manchino ancora diverse settimane prima della riapertura del calciomercato invernale, in casa Inter si osservano già potenziali profili per rinforzare l’organico di Cristian Chivu. Come spesso accaduto negli ultimi anni, il club nerazzurro sta seguendo con particolare attenzione i migliori talenti che si sono messi in mostra in Serie A in questo avvio di stagione.

Da queste premesse, ecco che sul taccuino dei dirigenti interisti è finito il nome Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco nato in Slovenia, si sta rivelando tra le principali sorprese del Sassuolo e dell’intero campionato italiano. Dopo una stagione di crescita in Serie B, il classe 2003 sta confermando tutte le sue potenzialità anche nella massima divisione.

Scoperto dalla Juventus che nel pescò in Austria nel 2021, si è formato prima con la seconda squadra bianconera e successivamente a Reggio Emilia. Muharemovic, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, è ancora legato al club di Torino che al momento della cessione a titolo definitivo al Sassuolo si era riservato il 50% sulla futura rivendita del ragazzo.

Sulle sue tracce, oltre all’Inter, si registra anche l’interesse della stessa Juventus. I bianconeri, in virtù della clausola inserita, avrebbero diritto ad un maxi sconto del 50% qualora decidessero di avviare la trattativa con il Sassuolo per riportare il bosniaco a Torino.