Milan e un altro club rivale su Leoni: il prezzo ora sale

Negli ultimi giorni tutti gli sforzi degli uomini mercato dell’Inter si sono inevitabilmente concentrati su Ademola Lookman ed è finita un po’ in secondo piano la trattativa per un altro grosso obiettivo come il talento del Parma, Giovanni Leoni. I nerazzurri devono valutare bene quale cifra investire per il colpo in difesa.

Come raccontato su queste colonne nelle scorse ore, anche il Milan sta provando ad accelerare per il difensore del Parma e lo ribadisce questa mattina pure Tuttosport. Il quotidiano piemontese aggiunge però il fatto che anche la Juventus si è mossa nelle ultime ore per puntare all’ingaggio di Leoni.

I bianconeri sanno che il prezzo è alto e che tutta questa concorrenza non può che far felice il Parma perché può ottenere un prezzo di vendita più alto del suo giovane difensore classe 2006. La strategia della Juventus per convincere il club emiliano sarebbe quella di lasciare Leoni ancora un anno in prestito ai gialloblù.