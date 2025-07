Gazzetta: “Cifre e formula, i dettagli del rilancio Lookman”

Sono giorni di attesa per i tifosi dell’Inter per quanto riguarda l’operazione Ademola Lookman, vero e proprio sogno di mercato dei tifosi nerazzurri. Come noto, la dirigenza interista ad inizio della prossima settimana presenterà la nuova proposta economica all’Atalanta con un rilancio per avvicinarsi alla domanda dei bergamaschi.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone i dettagli di quella che dovrebbe essere la nuova offerta dell’Inter per il cartellino dell’attaccante nigeriano. La prima proposta era di 40 milioni di euro mentre l’Atalanta ne chiedeva 50 e quindi, vista questa grande differenza, l’affare non si era potuto chiudere.

Il rilancio che Marotta e Ausilio faranno per Lookman sarà di 43 milioni di euro più bonus. Saranno proprio questi bonus ad essere decisivi nella riuscita dell’affare con l’Atalanta. L’Inter dal canto suo proporrà poi anche un pagamento dilazionato nel tempo per riuscire ad avere meno impatto a bilancio.