Ha il contratto con l’Inter ma salta il raduno: è in Spagna

Le vacanze dei calciatori dell’Inter sono ufficialmente terminate con tutta la rosa nerazzurra che ha fatto ritorno in Italia (ad eccezione del giustificato Taremi) e si è messa a lavorare con mister Cristian Chivu e il suo staff tecnico per dare il via alla preparazione atletica in vista della nuova stagione che parte tra circa un mese.

Non proprio tutti i giocatori sotto contratto con l’Inter hanno però varcato i cancelli di San Siro al termine del periodo di vacanza. Come rivelano i colleghi di TMW, sta ormai vivendo da separato in casa un giocatore come Zinho Vanheusden che ha un contratto con il club nerazzurro valido ancora fino al 30 giugno 2026.

Il difensore belga classe 1999 è fuori dal progetto tecnico e ora – di accordo col club – si trova in Spagna a Marbella, dove farà due settimane di prova. Il suo futuro rimane al momento tutto da decifrare ma dopo tanti anni di prestiti in Italia e in Europa sarà certamente ancora una volta lontano dall’Inter, possibile anche una risoluzione del contratto.