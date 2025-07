Asllani si impunta: il futuro all’Inter può cambiare così

Nelle scorse settimane era emerso un accordo che l’Inter aveva raggiunto per la cessione di un suo giocatore ormai in uscita e fuori dal progetto del nuovo allenatore Cristian Chivu. Si tratta di Kristjan Asllani che era finito del mirino del Betis, pronto a pagarlo 15 milioni e a prenderlo subito a titolo definitivo.

Per l’Inter questa sarebbe stata una situazione ottimale visto che si sarebbe garantita una plusvalenza importante e l’ingresso di una buona cifra che sarebbe stata messa subito a disposizione sul mercato in entrata. Tuttavia, il regista albanese ha rifiutato questa destinazione perché vuole restare a giocare in Serie A.

La Gazzetta dello Sport quest’oggi analizza il possibile futuro dell’ex Empoli. C’è infatti una sorta di braccio di ferro in questo momento tra l’Inter e Asllani: il giocatore lascerebbe i nerazzurri solo per un altro club italiano ma nessuna società si è fatta viva finora. Un’opzione che può cambiare il suo futuro sarebbe quella di un prestito in Serie A, uno scenario che però la dirigenza vorrebbe evitare per monetizzare una proposta dall’estero.