L’Inter non molla Leoni: questi due fattori sono decisivi

Mentre riparte la stagione sul campo, l’Inter continua a lavorare intensamente anche in fase di calciomercato. Gli sforzi nerazzurri sono attualmente concentrati sull’operazione Lookman, ma nel mirino della dirigenza anche l’arrivo di un difensore è un obiettivo prioritario.

Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Giovanni Leoni del Parma. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter sarebbe ancora pronta a battere la folta concorrenza per il classe 2006, nonostante la richiesta da almeno 35 milioni di euro, più facilmente soddisfabile per i club di Premier League.

A fare la differenza, infatti, potrebbero essere due fattori: la volontà di Leoni di sposare il progetto nerazzurro e la presenza di Cristian Chivu in panchina. Il tecnico rumeno, infatti, gli ha concesso fiducia totale fin da subito al Parma e potrebbe replicare anche all’Inter.

L’Inter, allora, può ancora temporeggiare prima di concretizzare l’offerta per il giocatore. Tuttavia, scrive sempre il quotidiano romano, l’attesa non potrà essere infinita: se non dovessero arrivare segnali concreti nelle prossime settimane, Leoni potrebbe anche valutare un futuro diverso, che sia la permanenza a Parma o il trasferimento in un altro club interessato al suo profilo.