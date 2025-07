Pioggia di proposte per Bisseck: la preferenza del giocatore

Uno dei giocatori dell’Inter che nelle prime settimane di mercato veniva spesso indicato come un possibile sacrificio dalla rosa in nome di una netta plusvalenza era Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco è infatti cresciuto molto da quando è arrivato in nerazzurro e per lui si parlava di una quotazione di mercato oltre i 30 milioni.

A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato il giornalista Matteo Moretto che dal canale YouTube di Fabrizio Romano ha spiegato come siano arrivate molte offerte per Bisseck ma che il giocatore preferisce restare all’Inter per crescere ancora e giocarsi una convocazione al prossimo Mondiale con la sua Germania.

“Ci sono sondaggi e proposte per Bisseck, soprattutto dalla Premier ma il giocatore salvo offerte fuori di mercato da top team vuole stare all’Inter per fare un anno alla grande e per giocarsi il Mondiale da protagonista. Bisseck ha detto no alle proposte e salvo colpi di scena resterà all’Inter”, queste le parole dell’esperto di mercato.